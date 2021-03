বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে রাজুর কণ্ঠে ‘সব্বাই সবার মতনই’

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসকে সামনে রেখে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এ আই রাজু গেয়েছেন নতুন গান। ‘সব্বাই সবার মতনই’ শিরোনামের এই গানটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে মিউজিক্যাল ড্রামায়।

অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজ ও কার্যক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকে মূখ্য করে চলতি বছরের অটিজম সচেতনতা প্রতিপাদ্য ‘Inclusion in the Workplace: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World’ এই ড্রামার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

‘সব্বাই সবার মতনই’ শীর্ষক এই ৬-মিনিট দীর্ঘ মিউজিক্যাল ড্রামাটির রচয়িতা এবং সুরকার খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্পী ও সংগীত পরিচালক রূপম ইসলাম। গানটির ভিডিওতে একাগ্রতা প্রকাশ করে অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা এম, পি এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সমাজসেবী বিপাশা হায়াত।

‘বিগত ৫ দশকে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করেছে। দেশে দারিদ্র্যের হার দ্রুতই নেমে আসছে, সেই সাথে উন্নত হচ্ছে অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার মান। দেশের বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও এখন দেশের মূল কার্যধারার অংশ হতে এগিয়ে আসছেন। সুতরাং তাদেরকে সঠিক পরিচর্যা ও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দান করা আমাদের দায়িত্ব।

অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে অধিক জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্য থেকে আমি এই মিউজিক্যাল ড্রামাটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। SWAC এবং বিউটিফুল মাইন্ড স্কুলের বিশেষ-চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ এই ড্রামাটিতে অভিনয় করেছেন। সুর আর গানের মধ্য দিয়ে এই ড্রামাটিতে আমরা এই বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চেয়েছি যে, যথাযথ সহযোগীতা পেলে কারো জন্যই কোনো কাজ অসাধ্য থাকে না’- মিউজিক্যাল ড্রামা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন এ আই রাজু।

এই আয়োজনটিতে সহযোগী হিসেবে ছিল প্রেরণা ফাউন্ডেশন, ওয়ান কালচার ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি ), অটো ক্রপ কেয়ার এবং হসপিটালিটি পার্টনার -দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা।

ভিডিওটি ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে শিল্পী এ আই রাজুর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে। এছাড়াও ভিডিওটি উপভোগ করা যাবে চ্যানেল আইয়ের পর্দায়।

