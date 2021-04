নিজের সব রাজনৈতিক সভা বাতিল করলেন দেব

করোনার সংক্রমণ বাড়তেই রাজনৈতিক প্রচারণার বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ-অভিনেতা দেব। এবার নিজের সব রাজনৈতিক সভা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক নেতা না হলে মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে বের হবেন না। (কারণটা আপনারা জানেন)। এবার প্রকৃত অর্থে ‘‘আত্মনির্ভর’’ হওয়ার সময় এসেছে।’

পাশে ব্র্যাকেটে লেখা, ‘খোঁচা দেইনি। এটাই রূঢ় বাস্তব। নিজেই নিজের জীবন বাঁচান।’

পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিধানসভা নির্বাচনে রাজনীতিবীদদের অসতর্কতায় আগে থেকেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা দেব। আগেও তাকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে দেখা গেছে। পহেলা বৈশাখে তিনি ‘গোলন্দাজ’ ছবির প্রচারণায় গিয়ে গণমাধ্যমের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নিজে একবারের জন্যেও মুখ থেকে মাস্ক খোলেননি।

Canceled all my Political gatherings as well...



Stay safe Guys

Wear ur Mask when u r stepping out

Don step out Unnecessary unless u r a Politician (u know the reason why)



Finally it’s time to b Atmanirbhar

(It’s not a taunt it’s a cut throat reality)



Save ur own Life