ইংরেজি গান লিখলেন অনুরূপ আইচ, গাইলেন সানিয়াত সাত্তার

জনপ্রিয় গীতিকার অনুরূপ আইচ৷ বহু গান দিয়ে তিনি শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন৷ এবার লিখলেন ইংরেজি গান।

'লাভ ব্লাইন্ডেড' নামের গানটি ভিডিও আকারে ১৫ জুলাই প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে। বিশ্বের নামিদামি ২৮০টি ডিজিটাল অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই গানটি পাওয়া যাচ্ছে।

প্লাটফর্মগুলো হচ্ছে- Spotify, Apple Music, deezer, jiosavn, prime, youtube music, last.fm, Pandora, soundcloud, Tidal, tunein radio, iHeartRadio ইত্যাদি।

এই গানটি আন্তর্জাতিকভাবে ডিজিটাল অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউটর গান বাক্স মিউজিক (Gaan Baksho Music) সহযোগিতা করছে।



'লাভ ব্লাইন্ডেড' গানটি গেয়েছেন সানিয়াত সাত্তার ( Sanyat Sattar )। Her sweet love is super Danger / She will provoke, leave you injured / Don't get overboard and trust her / Erase her name with eternal duster- এমন কথায় গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শিল্পী নিজেই।

EDM ও Techno-House music এ পারদর্শী এই গায়কের 'Electroworld' নামে একটি ইংরেজি গানের অ্যালবাম বেরিয়েছে এর আগেই। যা বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তার Verified Spotify অ্যাকাউন্টে উল্লেখযোগ্য শ্রোতা আছে।

এ প্রসঙ্গে অনুরূপ আইচ বলেন, 'আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজি গান প্রকাশ করার। যা সম্ভব হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার 'গান বাক্স মিউজিক' এর মাধ্যমে। তাদের মাধ্যমেই আমি বাংলাদেশি মেধাবী গায়ক সানিয়াতের খোঁজ পাই।

দেখলাম, ইংরেজি গানের আন্তর্জাতিক বাজারে সানিয়াতের একটা জায়গা তৈরি হতে চলেছে ইতিমধ্যে। তিনি আমার সাথে কাজ করে খুব আনন্দিত ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এতে আমারও ভালো লাগছে, উনার মতো একজন প্রতিভাবানকে সাথে নিয়ে আমার স্বপ্ন পুরণ করেছি। 'লাভ ব্লাইন্ডেড' গান ছাড়াও সানিয়াতের সাথে আমার আরও অনেকগুলো নতুন ইংরেজি গানের কাজ চলছে।'



'লাভ ব্লাইন্ডেড' গান নিয়ে সানিয়াত সাত্তার বলেন, 'দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকার অনুরূপ আইচের সাথে ইংরেজি গানটি করতে পেড়ে খুব ভালো লাগছে। তার হাত দিয়ে এদেশের গানের জগতে অনেক তারকা শিল্পীর জন্ম হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই গান আন্তর্জাতিক বাজারে সাড়া ফেলবে। এইজন্য গান বাক্স মিউজিককে ধন্যবাদ জানাই, তাদের মাধ্যমে আমি অনুরূপ আইচের গান গাওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি।'



উল্লেখ্য, সানিয়াত সাত্তার পেশাগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন, সেখানে গান শিখেছেন এবং সংগীতের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে তাকে অনেকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. সানিয়াত সাত্তার হিসাবেও চিনেন।

