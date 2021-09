জন্মদিনে মোদীকে ‘কটাক্ষ’ করে নুসরাতের টুইট

নিখিল জৈনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ঘটা করে বিয়ে করেও অস্বীকৃতি এবং সবশেষ মা হয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোনায় কলকতার অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য নুসরাত জাহান।

এবার তৃণমূল কংগ্রেসের এ সংসদ সদস্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনে কটাক্ষ করে টুইট করেছেন, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে ব্যাপক সমালোচনা।

জানা গেছে, শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদীর ৭১তম জন্মদিন। এদিন দলমত ভুলে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিসহ অনেকে। তবে মোদীকে শুভেচ্ছা জানাতে দেওয়া টুইটে ‘কটাক্ষ’ করেছেন নুসরাত।

এক টুইট বার্তায় নুসরাত জাহান লেখেন, ‘বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। আশা করছি, এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার গিমিক ত্যাগ করবেন এবং কোটি কোটি মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন, যারা দেশের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তবে টুইটের শেষ লাইনে নুসরাত বোমা ফাটিয়েছেন। আসলে তিনি মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাই জানাননি, সেটা শেষ লাইনে স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, ‘জাতীয় জুমলা দিবসে নরেন্দ্র মোদীজিকে শুভেচ্ছা।’ অর্থাৎ মোদীকে জুমলা দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে নুসরাত টুইট করেছেন, জন্মদিনের নয়।

With age, comes wisdom.



Here's hoping that the Hon'ble PM will quit his gimmicks and start working towards the development of the crores of people who look up to him as the Prime Minister of this nation.



Best wishes to @narendramodi ji on #NationalJumlaDay!