কাশ্মীরে চালু হলো এশিয়ার প্রথম ভাসমান থিয়েটার

ভারতের কাশ্মীরে এশিয়ার প্রথম ভাসমান সিনেমা হল চালু হয়েছে। শুক্রবার কাশ্মীরের ডাল লেকে লেজার শো ও স্থানীয় নৃত্যশিল্পীদের নাচের মধ্য দিয়ে এই ভাসমান থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়।

প্রথম দিন বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা ‘কাশ্মীর কি কলি’ দেখানোর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ করতে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন এই উদ্যোগ নেয়। পর্যটকরা ডাল লেকেই বসেই সিনেমা দেখতে পারবেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য সচিব অরুণ কুমার মেহতা বলেন, ‘আগে থেকেই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শ্রীনগরের এই ডাল লেক। পর্যটকরা কাশ্মীরে ঘুরতে এলে অবশ্যই ডাল লেকের শিকারা ভ্রমণ করেন। তাই এই ভ্রমণকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প উপকৃত হবে।’

