যে কারণে বিজেপি ছেড়ে দিলেন নায়িকা শ্রাবন্তী

বিজেপি ছাড়লেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। টুইট করে নিজেই ঘোষণা দিলেন বিজেপি ছাড়ার। চলতি বছরের নির্বাচনে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী ছিলেন তিনি। ভোটে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই বিজেপির সঙ্গে বাড়তে থাকে দূরত্ব। অবশেষে দল ছাড়লেন অভিনেত্রী।

দল ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে শ্রাবন্তী টুইটে লেখেন, ‘বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপি আন্তরিক নয়। বাংলার জন্য কাজ করার মনোভাবের অভাব রয়েছে তাদের।’

Severing all ties with the BJP, the party for which I fought the last state elections.Reason being their lack of initiative and sincerity to further the cause of Bengal...