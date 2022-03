অস্কারের মঞ্চে ক্রিস রককে চড় মারলেন উইল স্মিথ

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের ডলবি থিয়েটারে জমকালো আয়োজনের মধ্যদিয়ে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৪ তম আসরে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা চলছে। পুরস্কারের এ মঞ্চে উঠে হঠাৎ ক্রিস রকের গালে চড় মারলেন উইল স্মিথ।

ঘটনার এ আকস্মিকতায় হতবাক সবাই। বাংলাদেশ সময় রোববার (২৮ মার্চ) সকাল ৬টায় শুরু হয়েছে আসরের কার্যক্রম হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এবছর সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনীত হয়েছেন উইল স্মিথ। আর এবারের অস্কার অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কৌতুক অভিনেতা ক্রিস রক। অস্কার অনুষ্ঠানে উইল স্মিথের স্ত্রীর উপস্থিতি নিয়ে ঠাট্টা করেন সঞ্চালক ক্রিস রক। এর জেরে মঞ্চে গিয়ে ক্রিস রকের গালে চড় দেন উইল স্মিথ।

