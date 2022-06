বিশ্বসেরা ১০ সিনেমার তালিকার শীর্ষে থ্রি আর

চলতি বছরের বিশ্বসেরা ১০ সিনেমার তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে ভারতের দক্ষিণী সিনেমা থ্রি আর। মার্কিন একটি পত্রিকার সমীক্ষায় হলিউডের সাড়া জাগানো সিনেমাগুলোকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছে থ্রি আর।

সিনেমাটি দু’জন তেলেগু স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজু এবং ভিমের গল্প নিয়ে নির্মিত। প্রায় ৪০০ কোটি রুপি খরচ করে সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন এস এস রাজা মৌলি। সিনেমায় দক্ষিণী তারকা জুনিয়র এনটিআর এবং রামচরণের জুটি মুক্তির আগেই ভারতজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। দক্ষিণী দুই তারকা ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন বলিউড তারকা অজয় দেবগণ ও আলিয়া ভাট।

ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত খবর অনুযায়ী, সিনেমাটির হিন্দি ভার্সনের অগ্রিম টিকিটের বুকিং ছাড়িয়েছিল আট কোটি রুপি। কোনো কোনো শহরে এ সিনেমার একটি টিকিটের দাম ছিল ২ হাজার ১০০ রুপি। থ্রি আর মুক্তি পাওয়ার পর মুখ থুবড়ে পড়েছিল বলিউডের বেশ কিছু ছবির ব্যবসা।

মার্কিন পত্রিকার সমীক্ষা অনুযায়ী, থ্রি আরের পরে বিশ্বসেরা ১০টি সিনেমার তালিকায় রয়েছে- দ্য ব্যাটম্যান (The Batman), দ্য ফলআউট (The Fall Out), এভরিথিং এভরিহোয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স (Everything, Everywhere All at Once), চা চা রিয়েল স্মুথ ( Cha Cha Real Smooth), দ্য নর্থম্যান (The Northman), কিমি (Kimi), মাস্টার (Master), টার্নিং রেড (Turning Red)

এসএএইচ/জিকেএস