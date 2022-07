এবার ছোটপর্দায় জুটি বাঁধবেন দেব ও রুক্মিণী

টলিউড থেকে বলিউডে যার বিচরণ সে এবার কাজ করবে ছোটপর্দায়। শুধু তাই নয়, ছোটপর্দাতেও জুটি বাঁধবেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা দেবের সঙ্গে। বলছি এ সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রের কথা। তার আরও একটি পরিচয় হলো সে অভিনেতা দেবের প্রেমিকা।

টলিপাড়ার গুঞ্জনে দেব-রুক্মিণীর প্রেমের গল্প দারুণ হিট। যদিও এ যুগল এখনো পর্যন্ত নিজেদের প্রেম নিয়ে সরাসরি কিছু বলেনি। তবে শুধু লোকমুখে নয়, সিনেমার পর্দাতেও দেব-রুক্মিণীর রসায়ন বক্স অফিসকেও কাবু করেছে। এর প্রমাণ তাদের অভিনীত ‘কিশমিশ’।

তবে নতুন খবর হচ্ছে, বড়পর্দার পর এবার ছোটপর্দায় জুটি বাঁধবে এই যুগল। তবে এবার কোন সিনেমাতে নয়, জুটি বাঁধবে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘ডান্স ডান্স জুনিয়ার সিজন থ্রি’। এ শোয়ের বিচারকের আসনে দেবের সঙ্গে দেখা যাবে রুক্মিণীকে।

Get ready for this one toooo…#DanceDanceJuniorSeason3

