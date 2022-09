অস্ট্রেলিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাঞ্জাবি গায়ক

অস্ট্রেলিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাঞ্জাবি গায়ক নির্ভের সিং। গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে নিজের কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন গায়ক। হঠাৎ দ্রুতগতির একটি সেডান গাড়ি এসে প্রথমে অন্য দুটি গাড়ি তারপর একটি জিপে ধাক্কা মারে। একটি গাড়ির মধ্যেই ছিলেন নির্ভের। ঘটনাস্থলেই মারা যান মাত্র ৪২ বছরের এই তরুণ গায়ক। এই দুর্ঘটনায় মহিলাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দেখা হচ্ছে দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। তথ্য প্রমাণের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলছে স্থানীয় পুলিশ।

Man charged following fatal collision in Diggers Rest



Read more: https://t.co/OjICRHM2oy



Anyone with information, dashcam/CCTV footage is urged to contact Crime Stoppers on 1800 333 000 or submit a confidential report online at https://t.co/8AcShAelxZ. pic.twitter.com/Fdbu2qWNKz