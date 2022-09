নাচতে নাচতে মঞ্চেই পড়ে মারা গেলেন শিল্পী

মঞ্চে নাচতে নাচতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান যোগেশ গুপ্ত নামের এক শিল্পী। বুধবার রাতে ভারতের জম্মু এ ঞটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, নাচার সময় হঠাৎ মঞ্চে পরে যান তিনি। তার এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে হাততালি দিচ্ছিল দর্শকরা। প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি তার পরে যাওয়ার কারণ। তবে কিছুক্ষন পর যখন সবাই বুঝতে পারে যে তার পরে যাওয়াটা স্বাভাবিন নয় ততক্ষনে তিনি মারা যান।

পুলিশ সূ্ত্রে জানা গেছে, মৃত শিল্পী যোগেশ গুপ্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা। পুরুষ হলেও তিনি পৌরাণিক নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রে অভিনয় শিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গণেশ উৎসব উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল জম্মুর বিসনাহ এলাকায়। সেখানে পার্বতী সেজেছিলেন যোগেশ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, নাচতে নাচতে মঞ্চে আছড়ে পড়েন তিনি। দর্শক, এমনকি সহশিল্পীরাও মনে করেছিলেন নাচ ও অভিনয়ের অংশ হিসেবেই মঞ্চে আছড়ে পরেছেন যোগেশ। যা দেখে মুগ্ধ দর্শক হাততালিও দেয়। যদিও নাচের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং মঞ্চে পড়ে যান যোগেশ।

20 year old Jammu girl dies of heart attack while performing on stage. Could CPR have saved her ? Did lack of public awareness lead to her death? pic.twitter.com/w7lMoHGC4a