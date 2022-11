শাহরুখের বাড়িতে হিরাখচিত নেমপ্লেট

বলিউড বাদশা শাহরুখের অভিনয় ছাড়াও তার সবকিছু ভক্তদের কাছে ভীষণ পছন্দের। তার বাড়ি ‘মান্নাত’কে ঘিরেও ভক্তদের তুমুল আগ্রহ দেখা যায়। শাহরুখের এই বাড়ির সামনে এসে ভক্তরা সেলফি তোলেন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলার সময় তারা শাহরুখের উপস্থিতি উপলদ্ধি করেন।

তাছাড়া শাহরুখের ‘মান্নাত’র নেমপ্লেট অনুরাগীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের বিষয়। বলিউড বাদশা প্রায়শই বাড়ির বারান্দা থেকে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন। তবে এবার সেই মান্নাতের নেমপ্লেটের ভাষা বদল হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শাহরুখের মান্নাতের সেই পুরোনো নেমপ্লেট এখন হিরাখচিত। ‘বলিউড সাদিস ডটকম‘-এ প্রকাশিত খবরে এমনটা জানা গেছে।

After 2 months #Mannat new gate design is unveiled and it's super awesome.

What do you think guys? #GauriKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/w2VcF2AEl9