শাহরুখের বাড়ির ‘হিরার’ নেমপ্লেট নিয়ে মুখ খুললেন গৌরী

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ফ্যানপেজে কয়েকদিন আগে একটি ছবি শেয়ার করা হয়। এ ছবিতে দেখা যায় শাহরুখের স্ত্রী গৌরি খান তাদের বাসভবন ‘মান্নাত’-এর নেমপ্লেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘দুমাস পর মান্নাতের নতুন গেটের ডিজাইনের সামনে এসেছেন, এটা দারুণ, তাই না?’ এই পোস্টের পরপরই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে যে, ওই নেমপ্লেটটি হিরার তৈরি। তবে হিরার নেমপ্লেটের কথা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন গৌরী খান।

গৌরী সাফ জানিয়ে দেন যে মান্নাতের লেখাটি ট্রান্সপারেন্ট (স্বচ্ছ) কাচ ও ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি। পুরনো সাদা-কালো গেটটি খুলে নতুন গেট লাগানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, মান্নাতের মূল গেটটি বদলে নতুন গেট লাগানো হয়েছে।

আর সেখানে লাগানো এলইডি নেমপ্লেট। যাতে আগের মতোই লেখা, ‘মান্নাত, ল্যান্ডস ইন্ড’ । সেটি কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে আরও বেশি উজ্জ্বলতা পেয়েছে। অনেক অনুরাগী কমেন্টে নতুন সেই গেট ও নেমপ্লেট দেখতে যাওয়ার কথাও বলেন। তবে হিরার নেমপ্লেট বসানোর খবরটি সম্পূর্ণ ভুল।

The main door of your home is the entry point for your family and friends. So the name plate attracts positive energy… we chose a transparent material with glass crystals that emit a positive, uplifting and calm vibe. #GauriKhanDesigns pic.twitter.com/BklQDZdmxT