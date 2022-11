‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’খ্যাত প্রযোজক সুরেশ জিন্দাল মারা গেছেন

খ্যাতিমান ও বর্ষীয়ান প্রযোজক সুরেশ জিন্দাল আর নেই। ভারতের নয়া দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি গতকাল (২৪ নভেম্বর) পরলোক গমন করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘ই-টাইমস’-এ প্রকাশিত খবরে এমনটাই জানা গেছে। তিনি ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’খ্যাত প্রযোজক হিসেবে সিনেমাপ্রেমীদের কাছে পরিচিত লাভ করেছিলেন।

সুরেশ জিন্দাল দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। অসুস্থ হয়ে তিনি অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে নয়া দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সুরেশ। কিন্তু চিকিৎসাতে তার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না।

বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে সুরেশ জিন্দালের শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়েছিল।

#SadNews Suresh Jindal, producer of renowned films like #Rajnigandha, #Katha, #ShatranjKeKhiladi is no more. He was 80 years old. The last rites will take place tomorrow in New Delhi.

Our prayers with family members.

Om Shanti #SureshJindal pic.twitter.com/49LHR8ZHqT