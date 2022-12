দিল্লির চেয়েও খারাপ কলকাতা, শঙ্কায় স্বস্তিকা

টালিউডের ঠোঁটকাটা ও সাহসী অভিনেত্রী হিসেবে সুপরিচিত স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। তার দুর্দান্ত অভিনয় আর সৌন্দর্য দিয়ে মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের। ১৩ ডিসেম্বর ছিল লাস্যময়ী এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সরব তিনি। বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত দিতে কখনোই দ্বিধা করেন না।

এবারও কলকাতা ও দিল্লির তুলনা করে টুইট করেছেন এই স্পষ্টভাষী অভিনেত্রী।

টুইটে তিনি লিখেছেন, ‘কলকাতায় ৩০৭! দিল্লির চেয়েও খারাপ! আমরা কেনো এই বিষয়ে কথা বলছি না?’

307 Kolkata !!!!! Worse than Delhi. Why arnt we talking about this ? https://t.co/Mw4ctD1ij5