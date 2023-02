শাহরুখ খানের হাতে ৫ কোটি টাকা মূল্যের নীল ঘড়ি

বলিউড স্টাইলিস্ট সুপারস্টার শাহরুখ খান তার স্টাইল এবং গেটআপ নিয়ে সব সময়ই ফ্যাশন সচেতন। সম্প্রতি তার সর্বশেষ ‘পাঠান’ সিনেমার জন্য একটি অনুষ্ঠানে তাকে একটি মূল্যবান নীল ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত একটি কালো স্যুট পরতে দেখা গেছে। তিনি যে নীল রঙের ঘড়িটি বাম হাতে পরেছেন তার যা মূল্য তা অনেক মানুষের সারা জীবনের উপার্জনের চেয়েও বেশি।

বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দীপিকা পাডুকোন তার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন সেই ভিডিওতে দেখা যায় যে শাহরুখ তার বাম হাতে একটি নীল রঙের ঘড়ি পরেছেন যেটি দেখতে অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। এই ভিডিওটি ‘পাঠান’ সিনেমা রিলিজ করার আগে শুট করা হয়েছিল।

