শাহরুখের ‘পাঠান’ ২৫ দিনে কত আয় করেছে?

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ মুক্তির ২৫ দিন পার করেছে। স্পাই থ্রিলার ‘পাঠান’ সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ চার বছর পর পর্দায় ফিরেই একের পর এক রেকর্ড ভাঙছেন কিং খান। গত ২৫ জানুয়ারি থেকে বক্স অফিসে কার্যত ঝড় চালিয়েছে এই সিনেমা।

হিন্দি সিনেমা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ব্যবসার আলোকে উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে থাকবে ‘পাঠান’। কিন্তু এবার মুক্তি পেয়েছে আরও বেশ কিছু সিনেমা। হলিউড কিংবা দক্ষিণী বেশ কিছু সিনেমার সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে কার্তিক আরিয়ানের ‘শেহজাদা’। তাতে কি ‘পাঠান’-এর ব্যবসায় প্রভাব পড়ল?

ট্রেড অ্যানালিস্টদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, কোনো সিনেমার মুক্তিই বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি ‘পাঠান’-এর বক্স অফিস কালেকশনে। শুধু দেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে এই সিনেমা উল্লেখযোগ্য ব্যবসা করছে।

#Pathaan is NOT slowing down soon… The #PathaanDay strategy [reducing ticket rates] has yielded positive results, despite two prominent releases [#Shehzada, #AntManAndTheWasp]… [Week 4] Fri 2.20 cr. Total: ₹ 490.35 cr. #Hindi. #India biz… Shows have increased from today. pic.twitter.com/xrrdvYP5da