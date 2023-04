মৃত্যুর রাতে হোটেলে অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে নায়িকা

কয়েকদিন আগেই আত্মহত্যা করেছেন নায়িকা আকাঙক্ষা দুবে। এ নিয়ে এখনো বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। আত্মহত্যার রহস্য উন্মোচনে চলছে আইনি প্রক্রিয়া।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মাত্র ২৫ বছরেই আত্মহত্যা করেন জনপ্রিয় ভোজপুরী অভিনেত্রী আকাঙক্ষা দুবে। বেনারসের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হয় অভিনেত্রীর দেহ।

সম্প্রতি পাওয়া গেছে হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ আর সেখান থেকেই উঠে এসেছে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যাই করেছেন নায়িকা। তবে এর মাঝে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ২৬ মার্চ হোটেলে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার হয় নায়িকার। সেই তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে এসেছে নতুন তথ্য।

CCTV footage of Bhojpuri actress #AkankshaDubey entering hotel room with mystery man hours before death surfaces online#bhojpuriactress #AkankshaDubeySuicide #CCTV #NewsUpdates pic.twitter.com/iKTGx9Ug24