শাহরুখের কণ্ঠে বিশ্বকাপের প্রোমো প্রকাশ

আসছে ৫ অক্টোবর থেকে ভারতের মাটিতে শুরু হচ্ছে এবারের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। এই প্রথমবার পুরো টুর্নামেন্টটাই ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিশ্বকাপের জন্য এক প্রোমো ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। সেই ভিডিওতে ধরা দিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান।

আরও পড়ুন: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ‘শাহরুখ পুতুল’

গতকালই আইসিসির পক্ষ থেকে বিশ্বকাপের ট্রফির সামনে দাঁড়ানো শাহরুখের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল। এরপর থেকেই ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই জল্পনা-কল্পনার সমাপ্তি হয়েছে।

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men's Cricket World Cup 2023



All it takes is just one daypic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z