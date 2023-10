বিশ্বের সব দেশেই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের আক্রমণ এবং দুই দেশের যুদ্ধ। অন্যান্যদের মতো ফিলিস্তিনের আক্রমণের বাস্তবতায় অগ্নিপরীক্ষায় পড়েছেন ইসরালের অভিনেতা লিওর রাজ। তিনি ‘ফওদা’ নামের একটি ইসরায়েলি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে জনপ্রিয় হন।

‘এটা ওয়েস্ট ব্যাংক নয়, এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। জায়গাটার নাম গাজা’, তুমুল সাড়া জাগানো ওয়েব সিরিজ ‘ফওদা’র এ সংলাপ অনেককেই শিহরিত করেছিল। পর্দার সে সংলাপ যে অতিকথন ছিল না, তা এখন হয়তো বুঝতে পারছেন কেউ কেউ। মিল শুধু এখানেই নয়।

‘ফওদা’র অন্যতম প্রধান চরিত্র ডোরন কাবিলিও ‘রিল লাইফে’ শত সতর্কবার্তায় কান না দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিপজ্জনক মিশনে। বাস্তবে এক পথ ধরলেন ডোরন চরিত্রের অভিনেতা লিওর রাজ। হামাসের রকেট হামলায় আটকে পড়া ২ পরিবারকে বাঁচাতে পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ ইসরায়েলের ইস্টডট শহরে।

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM