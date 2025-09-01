ডা. ফাতেমা দোজা চাকরি থেকে বরখাস্ত

  2. স্বাস্থ্য

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তথ্য গোপন, আমন্ত্রণপত্র জালিয়াতি ও ফৌজদারি মামলার তথ্য আড়ালসহ নানা অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা দোজাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।

বুধবার (২৭ আগস্ট) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বর ডা. ফাতেমা দোজার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

ডা. ফাতেমা দোজা প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিও চাননি। পরে দ্বিতীয় নোটিশের জবাব দিলেও তা সন্তোষজনক হয়নি। এ কারণে গুরুদণ্ডস্বরূপ চাকরিচ্যুতির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।

পরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রস্তাবে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) সম্মতি জানায় এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

