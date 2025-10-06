বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে ৬৫ চিকিৎসক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে ৬৫ চিকিৎসক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি
অনিয়মের অভিযোগে নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর এবার বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে ৬ পদে ৬৫ চিকিৎসক নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের জন্য ৭ কর্মদিবস রাখা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি শূন্য পদে ‘আবাসিক মেডিকেল অফিসার’ হিসেবে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। মোট ৬টি পদে ৬৫ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে—
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু মেডিসিন) –৩৫টি পদ
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু সার্জারি) –২১টি পদ
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু এনেস্থিসিয়া) – ২টি পদ
আবাসিক মেডিকেল অফিসার ( ইএনটি) – ২টি পদ
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি) –৩টি পদ
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি) – ২টি পদ
প্রার্থীদের স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধন থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন করতে হবে অনলাইনে: www.bshi.gov.bd
আবেদন শুরু: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ১০ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত
আবেদন ফি: ২০০০ টাকা, যা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
অন্যান্য শর্ত
প্রার্থীদের বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হবে।
আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
