ডেঙ্গু নিয়ে পরামর্শে কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগের অনুরোধ ডিএনসিসির

ডেঙ্গু নিয়ে পরামর্শে কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগের অনুরোধ ডিএনসিসির
বিদ্যমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে ডেঙ্গুসংক্রান্ত পরামর্শ ও পরীক্ষার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।
বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে দেখা যায়, সংস্থাটি ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু সংক্রান্ত পরামর্শ ও পরীক্ষার জন্য কন্ট্রোল রুমসহ করপোরেশনের বেশ কিছু কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর দেয়। এসব নম্বরে কল দিয়ে সেবা নিতে পারবেন নগরবাসী।
কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর- ০১৭১৬-০৬৩৪২৫, ০১৭৭৩-৩৯৩২৭৬, ০১৭১৫-২৩৮৭৫৪।
এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে করণীয় সংক্রান্ত ডিএনসিসির হটলাইন নম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী-০১৭১৬-০৬৩৪২৫, ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান-০১৫২১২০৯৬৪৫, ডা. মো. ইমদাদুল হক-০১৭১৫২৩৮৭৫৪, কৃষিবিদ মো. আসিফ ইকবাল-০১৭১৫৪৩৬৯০৫, ডা. মাবিয়া সুলতানা শোভা-০১৫২১৪৯৫৫২০, অঞ্চল-১ এর ডা. মোহাম্মদ সাদমান সাকিব-০১৭৫৯৯৪২৪১৪, অঞ্চল-২ এর ডা. আজিজুন নেছা-০১৭৫৬২০৯৪৮২, অঞ্চল-৩ এর ডা. মাহমুদা আলী-০১৭১৫৪৫৬৬৯৮, অঞ্চল-৪ এর ডা. এস এম ওয়াসিমুল ইসলাম-০৭৩৫৮৪৩৬৯৩, অঞ্চল-৫ এর ডা. মো. ফিরোজ আলম-০১৭১৬৩৯৮৮৮৬, অঞ্চল-৬ এর ডা. ফারজানা আফরোজ-০১৭৪৪৯৮৯৯০৯, অঞ্চল-৭ এর ডা. মাবিয়া সুলতানা শোভা-০১৫২১৪৯৫৫২০, অঞ্চল-৮ এর ডা. সোনিয়া সুলতানা-০১৬৭৮৭১৩৯৪৯, অঞ্চল-৯ এর ডা. এস এম ওয়াসিমুল ইসলাম-০১৭৩৫৮৪৩৬৯৩।
ওই ওয়েবসাইটে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আরও কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। সেগুলো হল, আসুন ‘সুস্থতার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি’। ১০টায় ১০ মিনিট প্রতি শনিবার, নিজ নিজ বাসা করি পরিষ্কার। তিন দিনে এক দিন জমা পানি ফেলে দিন।
