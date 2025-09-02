  2. আন্তর্জাতিক

পুলিশ হেফাজত থেকে পালালেন ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার এমএলএ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাঞ্জাব পুুলিশ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার হওয়া আম আদমি পার্টির পাঞ্জাবের বিধায়ক (এমএলএ) হরমীত পাঠানমাজরা পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছেন। পালানোর সময় তিনি ও তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর গুলি চালায়। এ সময় এক পুলিশ সদস্যের ওপর গাড়িও উঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, হরমীতকে সকালে হরিয়ানার করনালে গ্রেফতার করা হয়। তাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই তিনি ও তার সঙ্গীরা পুলিশের ওপর গুলি চালান। যখন এক কনস্টেবল তাদের থামানোর চেষ্টা করেন, তখন তাকে গাড়ি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এ সময় অভিযুক্তরা দুইটি এসইউভিতে করে পালায়।

পরে পুলিশ ফর্চুনার গাড়িটি আটক করলেও বিধায়ক স্করপিওতে ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি এখনো পলাতক, পুলিশ তার খোঁজে অভিযান চালাচ্ছে।

হরমীত পাঠানমাজরার বিরুদ্ধে ধর্ষণ, প্রতারণা ও ভয় দেখানোর অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এতে এক ৪৫ বছর বয়সী নারী অভিযোগ করেন, বিধায়ক তাকে বলেন তিনি ডিভোর্সি এবং সেই বিশ্বাসে তারা সম্পর্কে জড়ান। ২০১৩ সালে সম্পর্ক শুরু হয় এবং ২০২১ সালে লুধিয়ানার একটি গুরুদ্বারে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিন্তু ২০২২ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তিনি জানতে পারেন, নির্বাচনী হলফনামায় হরমীত তার প্রথম স্ত্রীকেই স্ত্রী হিসেবে দেখিয়েছেন।

এতে তিনি প্রতারিত বোধ করেন এবং অভিযোগ করেন যে হরমীত তাকে যৌন হয়রানি করেছেন।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

