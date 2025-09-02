মাদককাণ্ডে পদত্যাগ করলেন জাপানের পানীয় কোম্পানির সিইও

মাদককাণ্ডে পদত্যাগ করলেন জাপানের পানীয় কোম্পানির সিইও
জাপানের অন্যতম বৃহৎ পানীয় কোম্পানি সানটোরি হোল্ডিংস-এর চেয়ারম্যান ও সিইও তাকেশি নিনামি পদত্যাগ করেছেন। তার বিরুদ্ধে টিএইচসি (গাজার উপাদন) যুক্ত পণ্য কেনার অভিযোগ উঠেছে, যা জাপানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
৬৬ বছর বয়সী নিনামি জাপানের করপোরেট দুনিয়ার পরিচিত মুখ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রায়শই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, তিনি যেসব সাপ্লিমেন্ট কিনেছিলেন, সেগুলোকে আইনসম্মত বলে বিশ্বাস করতেন।
জাপানি সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে, পুলিশের সন্দেহ তিনি বিদেশ থেকে টিএইচসি যুক্ত পণ্য পেয়েছিলেন একজন পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে।
এরপর পুলিশ নিনামির টোকিওর বাসভবনে তল্লাশি চালায়।
সানটোরির প্রেসিডেন্ট নোবুহিরো তোরি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কেনজি ইয়ামাদা জানিয়েছেন, নিনামি আগস্ট ২২ তারিখে সহকর্মীদের জানান যে তিনি পুলিশের তদন্তের আওতায় রয়েছেন। পরে ১ সেপ্টেম্বর তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের ইচ্ছা জানান, যা কোম্পানি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে।
জাপানে টিএইচসি যুক্ত পণ্য রপ্তানি, আমদানি বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধু মালিকানার অভিযোগেই সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম