সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
আল-জাজিরার প্রতিবেদন/ পাকিস্তান কেন বাংলাদেশের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্কোন্নয়নে আগ্রহী?
গত ২৩ আগস্ট পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার যখন ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন, সেটি ছিল দীর্ঘ ১৩ বছর পর কোনো উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি কর্মকর্তার প্রথম বাংলাদেশ সফর।
অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দেখিয়ে বিশ্বকে যেভাবে চমকে দিলো চীন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বেইজিংয়ের প্রাণকেন্দ্রে এক বিশাল সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছে চীন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত এ মহড়ায় নিজেদের সামরিক সক্ষমতা ও দূরপাল্লার শক্তি প্রদর্শন করেছে দেশটি।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ জিনপিংয়ের ‘অ্যান্টি-আমেরিকা পার্টি’র ভবিষ্যৎ কী?
বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈশ্বিক নেতাদের সমাবেশ মানেই ওয়াশিংটন বা জাতিসংঘ সদর দপ্তর—এমন ধারণা ভেঙে দিচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।
পুতিন-কিমসহ বিদেশি অতিথিদের কী কী খাওয়ালেন শি জিনপিং?
চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে বেইজিং সফর করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনসহ ২৬ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০তম বার্ষিকীতে বেইজিংয়ে বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেন শীর্ষ নেতারা। এরপরই তারা শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।
গাজায় দুই দিনে সাংবাদিক-শিশুসহ দেড় শতাধিক নিহত
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন যেন থামছেই না। সেখানে দুইদিনে আরও দেড় শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। গাজা সিটিতে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর হামলায় ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন যাদের মধ্যে ত্রাণপ্রার্থীও রয়েছেন।
ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে।
অভিবাসী আটক করলে পুলিশ সদস্যদের হাজার ডলার বোনাস দেবেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে গতি আনতে রাজ্য ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য নতুন আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। অভিবাসী আটক অভিযানে সহায়তা করলে প্রতি কোয়ার্টারে সর্বোচ্চ এক হাজার ডলার পর্যন্ত বোনাস পাবেন কর্মকর্তারা।
পাকিস্তানে বন্যায় নিহত ৪৩, পরিস্থিতি আরও অবনতির শঙ্কা
পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ভয়াবহ বন্যায় এ পর্যন্ত অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখ ৬০ হাজারে। এর মধ্যে প্রায় ১২ লাখ ৯০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
যমুনার জলে ডুবলো দিল্লি, রাস্তা যেন নদী!
যমুনার পানি বেড়ে তলিয়ে গেছে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা। রাস্তাঘাট হয়ে উঠেছে নদী; তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, বাজার। জীবন বাঁচাতে ছুটছে মানুষ।
মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যুতে যেভাবে উত্তাল হলো ইন্দোনেশিয়া
বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু, বহু ভবনে আগুন, রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে লুটপাট-ইন্দোনেশিয়ায় গত এক সপ্তাহে এসব দৃশ্যই চোখে পড়ছে। সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় গত কিছুদিনে অন্তত সাত বিক্ষোভকারী মারা গেছেন।
কেএএ/এমএস