যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মন্তব্য
মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সম্পর্ক শেষ হওয়া সবার জন্য শিক্ষা
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) জন বোল্টন বলেছেন, একসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব ভালো ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তবে সেটা এখন আর নেই। তিনি সতর্ক করে বলেন, এখন ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও, তা বিশ্বনেতাদের ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি’ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।
বোল্টনের এই মন্তব্য এসেছে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পর্বের প্রেক্ষাপটে, যেখানে ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি ও নয়াদিল্লিকে নিয়ে ধারাবাহিক সমালোচনা উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
ব্রিটিশ গণমাধ্যম এলবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোল্টন বলেন, আমার মনে হয়, ট্রাম্প আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। যেমন, যদি তার ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকে, তাহলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রেরও রাশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়।
প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনে এনএসএ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বোল্টন বরাবরই তার সাবেক বসের সমালোচক ছিলেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে মোদীর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ট্রাম্পের। আমার মনে হয়, সেটা এখন শেষ হয়ে গেছে। আর এটা সবার জন্য শিক্ষা, এমনকি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের জন্যও।
তিনি কিয়ারমারেক উদ্দেশ্য করে বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সাময়িক সুবিধা দিলেও খারাপ পরিস্থিতি থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সফরে থাকবেন ট্রাম্প।
এলবিসির সাক্ষাৎকারের সঙ্গে দেওয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে বোল্টন অভিযোগ করেন, হোয়াইট হাউজ যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ককে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে ও এতে মোদী রাশিয়া ও চীনের আরও কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন। তিনি লেখেন, বেইজিং এখন নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে।
সাবেক এই এনএসএ আরও বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ট্রাম্প ভারতের প্রতি যে আচরণ করেছেন, তাতে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে, যার লক্ষ্য ছিল নয়াদিল্লিকে রাশিয়াঘেঁষা অবস্থান থেকে দূরে সরানো ও চীনকে ভারতের প্রধান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে উদ্বুদ্ধ করা। এখন সেটা উল্টে গেছে।
বোল্টন আরও বলেন, ভারতের রাশিয়ান তেল কেনার কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত শুল্ক হয়তো নয়াদিল্লিকে বেইজিং-মস্কো অক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা তার ভাষায় ছিল একটি অপ্রয়োজনীয় ভুল। আমি মনে করি, আবারও এই সম্পর্ক ঠিক করা সম্ভব, তবে এই মুহূর্তটি খুবই খারাপ।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বোল্টনের মেরিল্যান্ডের বাড়ি ও ওয়াশিংটনের অফিসে তল্লাশি চালায় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। গোপন নথি ব্যবহারের অভিযোগে ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।
সূত্র: পিটিআই
এসএএইচ