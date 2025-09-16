এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে লুক্সেমবার্গ
এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে লুক্সেমবার্গ। দেশটির প্রধানমন্ত্রী লুস ফ্রিডেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভিয়ের বেটেল সংসদীয় কমিশনকে জানিয়েছেন যে, চলতি মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাদের দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। খবর আল জাজিরার।
বেটেল আরও বলেছেন, তিনি সংসদে একটি বিল প্রস্তাব করবেন যেন লুক্সেমবার্গ অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। সোমবার দেশটির প্রচারমাধ্যম আরটিএল লেজেবুয়ের্গ এ খবর জানিয়েছে।
আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির বিষয়ে একটি বৈঠকের সহ-আয়োজক হবে ফ্রান্স ও সৌদি আরব।
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম এবং যুক্তরাজ্যও শর্তসাপেক্ষে বৈঠকে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।
চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতিসংঘের ৭৫ শতাংশ সদস্য দেশ অর্থাৎ প্রায় ১৪৭টি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে এরই মধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছে।
টিটিএন