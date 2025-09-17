মাতাল হয়ে খাবারে মূত্রত্যাগ, চীনে দুই কিশোরের ৩ লাখ ডলার জরিমানা

মাতাল হয়ে খাবারে মূত্রত্যাগ, চীনে দুই কিশোরের ৩ লাখ ডলার জরিমানা
একটি রেস্তোরাঁয় স্যুপের পাত্রে মূত্রত্যাগ করার অভিযোগে চীনে দুই কিশোরকে ২ দশমিক ২ মিলিয়ন ইউয়ান (৩ লাখ ৯ হাজার ডলার) জরিমানা করা হয়েছে। দুটি ক্যাটারিং কোম্পানিকে জরিমানার এই অর্থ দেওয়ার জন্য ওই দুই কিশোর ও তাদের পরিবারকে আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। খবর বিবিসির।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে চীনের সবচেয়ে বড় চেইন হটপট রেস্তোরাঁ হাইডিলাওয়ের সাংহাই শাখায় খাবারে মূত্রত্যাগের এই ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় ১৭ বছর বয়সী এই দুই কিশোর তাদের মাতাল অবস্থার ওই কর্মকাণ্ডের ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করলে তা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।
কোনো গ্রাহক এ ঘটনার পরে তাদের খাবারের স্বাদ বা খাবার খাওয়ার কারণে অসুস্থতার অভিযোগ না তুললেও হাইডিলাও এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর তাদের রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়া কয়েক হাজার গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করে।
মার্চে হাইডিলাও জানায় গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণে তাদের ২৩ মিলিয়ন ইউয়ান ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।
এরপর, গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সাংহাইয়ের এক আদালত এই জানান যে, ওই কিশোরদের এমন কর্মকাণ্ডের কারণে কোম্পানিটির মানহানি হয়েছে এবং রেস্তোরাঁর পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি সেখানে আসা মানুষদের জন্য এই ঘটনা অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে।
আদালত জানায়, এই দুই কিশোরের অভিভাবকেরা তাদের দায়িত্ব ঠিকঠাকমতো পালন করেননি। এ কারণে জরিমানার ওই ৩ লাখ ডলার দেওয়ার জন্য অভিযুক্তদের অভিভাবকদের নির্দেশ দেন আদালত।
জরিমানার ২ দশমিক ইউয়ানের মধ্যে তাদেরকে ২ মিলিয়ন ইউয়ান দিতে হবে পরিচালন ক্ষতি এবং মানহানির জন্য, একটি ক্যাটারিং কোম্পানিকে তাদের রেস্তোরাঁ দূষণের জন্য ১ লাখ ৩০ হাজার ইউয়ান ও আইনি খরচের জন্য আরও ৭০ হাজার ইউয়ান দিতে হবে।
এএমএ