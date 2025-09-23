ভারতীয় রুপির মান ইতিহাসে সর্বনিম্ন
ভারতের মুদ্রা রুপি মার্কিন ডলারের বিপরীতে সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ফি বৃদ্ধির ঘোষণা একদিকে যেমন রুপির ওপর চাপ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্যও এটি নতুন সংকট তৈরি করেছে।
রুপি মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডলারের সঙ্গে ৮৮.৬২ রেটে লেনদেন হয়েছে, যা প্রায় দুই সপ্তাহ আগে স্পর্শ করা ৮৮.৪৫৫০ রেকর্ড থেকেও নেমে গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসার ফি বৃদ্ধি ভারতীয় কর্মীদের আমেরিকায় কর্মসংস্থানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এতে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি খাতের মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আইটি কোম্পানিগুলোর শেয়ার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে।
অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী পাঠানো কমে গেলে ভারতীয় প্রবাসীদের রেমিটেন্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা ডলারের প্রবাহে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।
ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এরই মধ্যে রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই দুই ঘটনার মিলিত প্রভাবে রুপির ওপর চাপ আরও বেড়েছে।
এএনজেড ব্যাংকের ফরেক্স বিশ্লেষক ধীরাজ নিম বলেন, ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ ও ভিসা ফি বৃদ্ধির খবর বিশেষ করে আইটি খাতে শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া আপাতত রুপির পতন নিয়ন্ত্রিত রাখতে হস্তক্ষেপ করছে। ব্যাংকারদের মতে, আরবিআই বাজারে প্রবেশ করে রুপিকে সহায়তা দিচ্ছে, তবে কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষার চেষ্টা করছে না।
সূত্র: রয়টার্স
