ব্যাংককে ব্যস্ত রাস্তায় ভয়াবহ ভূমিধস, বিশাল গর্তের সৃষ্টি

ব্যাংককে ব্যস্ত রাস্তায় ভয়াবহ ভূমিধস, বিশাল গর্তের সৃষ্টি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের ব্যস্ত এলাকা সামসেন রোডে আকস্মিকভাবে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে রাস্তার একাংশ ধসে পড়ে তৈরি হয় প্রায় ৫০ মিটার গভীর একটি বিশাল গর্ত। ধসের ফলে ভাজিরা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।

ঘটনাটি ঘটে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা ১৩ মিনিটে, ভাজিরা হাসপাতাল রেল স্টেশনের উপরের অংশে। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, গর্তটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৩০ মিটার করে এবং এটি নির্মাণাধীন টানেলের ওপরেই অবস্থিত ছিল।

স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ভাজিরা ও সাংহি মোড়ের মধ্যবর্তী সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভাজিরা হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং হাসপাতাল ভবনের আশপাশে থাকা প্রায় ৩ হাজার ৫০০ রোগী ও বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বলেন, এই টানেল ও সড়ক মেরামতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে। বিষয়টি আজ সন্ধ্যায় নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা হবে।

তিনি আরও জানান, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রান্সিট অথরিটির নেতৃত্বে বৃহৎ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হলো, ধসের কারণে সামসেন পুলিশ স্টেশনের ভবনের কয়েকটি পাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ব্যাংকক গভর্নর চাদচার্ট সিত্তিপুন্ট বলেন, ভূমিধসটি ঘটেছে রেলস্টেশন ও টানেলের সংযোগস্থলে। মাটি ধসে টানেলে প্রবেশ করে, আশেপাশের কাঠামোগুলো ধসে পড়ে এবং একটি বিশাল পানির পাইপও ফেটে যায়।

সূত্র: ব্যাংকক পোস্ট

এমএসএম

