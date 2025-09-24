সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ৪
রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ চলছে ভারতের লাদাখে। এরই মধ্যে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে চারজন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। চলমান রাজ্যের দাবির আন্দোলনে এটিই প্রথম সহিংসতা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে শত শত বিক্ষোভকারী রাস্তায় নামার পর এই সংঘর্ষের সূচনা হয়। এর আগে আন্দোলনকারীরা অনশন কর্মসূচি পালন করেছিলেন ও এদিন রাজ্যের দাবিতে পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন।
ট্রাম্পের সঙ্গে আরব-মুসলিম নেতাদের বৈঠক ‘ফলপ্রসূ’ হয়েছে: এরদোয়ান
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠক ‘ফলপ্রসূ’ হয়েছে। বৈঠকের ফলাফলে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।
বিদেশি আক্রমণে ভারতের হিন্দু জনসংখ্যা কমে গেছে: যোগী আদিত্যনাথ
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশি আক্রমণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা কমে গেছে বলে দাবি করেছেন উত্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) লখনৌতে রাজ্য পর্যায়ের ‘আত্মনির্ভর ভারত-স্বদেশী সংকল্প’ শীর্ষক কর্মশালায় দেওয়া বক্তব্যে এমন দাবি করেন তিনি।
ট্রাম্পের কঠোর ভিসানীতি, দক্ষ-মেধাবীদের মূল বিকল্প হতে পারে কানাডা
ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় এইচ-১বি ভিসার ফি বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর কানাডার জন্য এক নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে- এমনটাই মনে করছেন কানাডিয়ান আইনজীবী ও ব্যবসায় বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হলে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ হারানো দক্ষ কর্মীদের আকৃষ্ট করতে পারবে কানাডা। তবে অনেকে আবার সতর্ক করে বলেছেন, বিকল্প হিসেবে কানাডা বেছে নেওয়া কর্মীরা দেশটির অভিবাসন ব্যবস্থার ভেতরও নানান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন।
ব্যাংককে ব্যস্ত রাস্তায় ভয়াবহ ভূমিধস, বিশাল গর্তের সৃষ্টি
ঘটনাটি ঘটে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা ১৩ মিনিটে, ভাজিরা হাসপাতাল রেলস্টেশনের উপরের অংশে। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, গর্তটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৩০ মিটার করে এবং এটি নির্মাণাধীন টানেলের ওপরেই অবস্থিত ছিল।
ভারতে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ
লাদাখ রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে ডাকা বন্ধ চলাকালে লে শহরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লে অ্যাপেক্স বডির (এলএবি) ডাকা বন্ধের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা বিজেপি অফিস ঘিরে ফেলে এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
জাতিসংঘের সদর দপ্তর, ট্রাম্প পা রাখতেই থেমে গেল চলন্ত সিঁড়ি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সদর দপ্তরের চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই সেটি থেমে যায়। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার সময় টেলিপ্রম্পটারটিও (বক্তব্যের লিখিত রূপ ভেসে ওঠার স্ক্রিন) কাজ করছিল না। খবর দ্য গার্ডিয়ানের। চলন্ত সিঁড়ি এবং টেলিপ্রম্পটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিছুটা রেগে গেছেন ট্রাম্প এবং ওয়াশিংটন এ ঘটনাকে গুরুতর ঘটনা হিসেবে দেখছে।
দিল্লিতে স্বামী চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে ১৭ নারীর অভিযোগ
দিল্লির অভিজাত বসন্ত কুঞ্জ এলাকার একটি সুপরিচিত আশ্রমের পরিচালকের বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টের স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথি এখন পুলিশের মামলার মুখোমুখি।
বেশি অভিবাসী গ্রহণ করে আপনারা নিজেদের দেশ ধ্বংস করছেন: ট্রাম্প
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মঙ্গলবার দেওয়া এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বেশি অভিবাসী গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশ নিজেদের ধ্বংস করছে। সে সময় পররাষ্ট্রনীতি, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেন ট্রাম্প। ভাষণে তিনি বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ উভয়কেই আক্রমণ করেন এবং একাধিক বিতর্কিত ও অনেক ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিকভাবে ভুল দাবি করেন।
বিদেশ ভ্রমণে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা, কোন দেশে কী সমস্যা?
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ভিসার জটিলতা বিভিন্ন রকম। যেসব দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে আছে সেসব দেশের ভিসা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে যেখানে ভিসার আবেদন করতে দ্বিতীয় কোনো দেশে যেতে হয় সেখানে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ভিসা পাওয়া কঠিন হওয়ায় দেশটিতে থাকা ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে আবেদন করা এখন আর খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না।
এসএএইচ/জিকেএস