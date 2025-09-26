হোয়াইট হাউজে বিরল বৈঠক
শাহবাজ ও আসিম মুনির চমৎকার মানুষ: ট্রাম্প
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফ ও সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে এক বিরল বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়।
পাকিস্তানের এক সরকারি এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফ এবং সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে সাক্ষাৎ করেন।
বৈঠকের আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে চমৎকার মানুষ বলে আখ্যা দেন।
হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত ছবিতে শাহবাজ, ফিল্ড মার্শাল মুনির এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আন্তরিক আলোচনায় লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।
বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স উপস্থিত ছিলেন।
এই অগ্রগতির প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, ২০২৫ সাল এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য অর্জনে ভরা একটি বছর। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক জয়, সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং পাকিস্তান–মার্কিন সম্পর্কের ঐতিহাসিক উন্নয়ন।
তিনি আরও বলেন, হাইব্রিড সিস্টেমের সাফল্য এখন বাস্তব ফলাফল দিচ্ছে, যা আমাদের জন্য গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার বিষয়।
দীর্ঘদিন ভারতকে এশিয়ায় চীনের প্রভাব মোকাবিলায় কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখলেও, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র–পাকিস্তান সম্পর্কের উষ্ণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম