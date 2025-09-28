ইসরায়েলের গণহত্যা শতাব্দী ধরে মনে রাখা হবে: মাহাথির মোহাম্মদ

ইসরায়েলের গণহত্যা শতাব্দী ধরে মনে রাখা হবে: মাহাথির মোহাম্মদ
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এ বছর ১০০ বছরে পা দিয়েছেন। জন্মদিনেও তিনি নিজের দীর্ঘদিনের অভ্যাস অনুযায়ী কঠোর নিয়ম মেনে চলেছেন।
আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাহাথির বলেন, আমি সবসময় কাজ করি, নিজেকে বিশ্রাম দিই না। মন ও শরীর সক্রিয় রাখলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।
কুয়ালালামপুরের দক্ষিণে পুত্রজায়ার নিজ অফিসে বসে জন্মদিনটিও তিনি কাটিয়েছেন দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু—বিশেষ করে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে লিখে।
আল জাজিরার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মাহাথির বলেন, ইসরায়েল গাজার সাধারণ জনগণের ওপর যে নির্মমতা চালিয়েছে, তা ইতিহাসে চিরদিনের মতো লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।
তিনি বলেন, ইসরায়েল এখন পর্যন্ত গাজায় প্রায় ৬৬ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। গর্ভবতী নারী, সদ্যোজাত শিশু, কিশোর-কিশোরী, অসুস্থ ও দরিদ্র—সবাইকে তারা হত্যা করেছে। এটা কি কখনও ভোলা সম্ভব?
মাহাথির আরও বলেন, এটা হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী মনে রাখা হবে।
গাজায় চলমান যুদ্ধকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এটি ১৯৯০-এর দশকে বসনিয়ায় মুসলিমদের ওপর চালানো হত্যাকাণ্ড এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির হাতে ইহুদিদের হত্যার সঙ্গে তুলনীয়।
মাহাথির বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, যে জাতি নিজেরাই একসময় গণহত্যার শিকার হয়েছিল, তারা কীভাবে আবার অন্য জাতির ওপর একই ধরনের নির্মমতা চালাতে পারে?
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম