মহাষষ্ঠীতেই কলকাতায় ঢাকিদের ঢল

মহাষষ্ঠীতেই কলকাতায় ঢাকিদের ঢল
বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আর দুর্গাপূজায় ঢাক ছাড়া ভাবা যায় না। দুর্গাপূজার আবশ্যিক অংশ হলো ঢাকীদের বাজানো ঢাকের শব্দ। এটি উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর এই মহাষষ্ঠীর দিন থেকেই শুরু ঢাকিদের বায়না দেওয়ার কাজ।
এই শুভদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে আসতে শুরু করেছেন ঢাকীরা। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে ভিড় জমেছে। ঢাকের বোলে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে মহানগর।
প্রতিবছর এই উৎসবের সময় ঢাকিরা তাদের পরিবার নিয়ে আসেন এবং ঢাকের তারস্বরে সুর করে উৎসবের উন্মাদনা বাড়িয়ে দেন। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর দুর্গাপূজার সময় ঢাকিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঢাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রং মিলন্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকীরা।
যেখান থেকে তারা বিভিন্ন প্যান্ডেলে যেতে প্রস্তুত হয়। বছরের এই সময়টাই যা রোজগার হয় সেই টুকু নিয়ে গ্ৰামে ফিরে প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন তারা। সেই আশাতেই সারা বছর দিন গোনা।
পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবগ্রাম থেকে আসা এক ঢাকি গৌড় দাস বলেন, আমরা প্রত্যেক বছর এই সময়ে শিয়ালদাহ আসি। পুজোর পাঁচ দিন আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসি ঢাক বাজিয়ে দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে। এরপর বাড়ি ফিরে চাষবাস করি।
অপর আরো এক ঢাকবাদক বাপন দাস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছে ঢাক বাজাতে। তিনি বলেন, প্রত্যেক বছর এই সময়ে কলকাতায় পাঁচ দিনের জন্য আসি।
হাওড়া আন্দুল থেকে ঢাকের বায়না দিতে আসা উৎপল সরকার বলেন, আমরা প্রত্যেক বছর এই সময়ে ঢাকিদের বায়না করে নিয়ে যাই। চলতি বছরে ঢাকিদের বায়নার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। যার কাছ থেকে যেমন পাচ্ছে তেমন নিচ্ছে। গত বছরের ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার রুপি নিতো। সেখানে ২৫ থেকে ৩০ হাজার রুপি নিচ্ছে পাঁচ দিনের জন্য।
চলতি বছরের দুর্গাপূজায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ঢাকীরা এই মহাষষ্ঠীর দিন থেকেই কলকাতার মহাগরের পুজাদর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং শহরে এসে জড়ো হয়েছেন।
