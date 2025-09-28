ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপ
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগের জেরে জাতিসংঘ আবারও দেশটির ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর আগে ইউরোপের তিন দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ তোলে যে, ইরান ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তবে ইরান বরাবরের মতোই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এই চুক্তি মূলত ইরান, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল ইরানের পরমাণু বোমা তৈরি ঠেকানো।
নিরাপত্তা পরিষদের ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবনার মাধ্যমে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা শনিবার রাত ৮টা (যুক্তরাষ্ট্র সময়) থেকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। বিশ্ব নেতাদের বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে নিষেধাজ্ঞা ঠেকানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।
ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, আমরা ইরানসহ সব রাষ্ট্রকে আহ্বান জানাই যাতে তারা এসব প্রস্তাবনা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কায়া কাল্লাসও জানিয়েছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্রুতই জাতিসংঘ ও ইউরোপের আগে তুলে নেওয়া সব পারমাণবিক-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করবে।
অন্যদিকে, ইসরায়েল এই সিদ্ধান্তকে বড় অগ্রগতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, লক্ষ্য পরিষ্কার: ইরানকে ঠেকানো। এ জন্য বিশ্বের সব ধরনের উপায় ব্যবহার করতে হবে।
সূত্র: রয়টার্স
