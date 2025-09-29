  2. আন্তর্জাতিক

অভিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের নিয়ম কঠোর করতে পারে ব্রিটেন

প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অভিবাসীদের জন্য স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার নিয়ম কঠোর করার পরিকল্পনা করছে ব্রিটেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ সোমবার লেবার পার্টির সম্মেলনে এই পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, আবেদনকারীদের সামাজিক নিরাপত্তা অবদান প্রদানের প্রমাণ, অপরাধমুক্ত রেকর্ড এবং কোনো ধরনের সরকারি ভাতা না নেওয়ার শর্ত পূরণ করতে হতে পারে। খবর রয়টার্সের। 

এক বিবৃতিতে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি চাইবেন, তাদের ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের রেকর্ড দেখাতে হবে। বছরের শেষের দিকে এ সংক্রান্ত জনমত যাচাইয়ের (কনসালটেশন) প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ অভিবাসী পাঁচ বছর ব্রিটেনে বসবাসের পর এ ধরনের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে সরকার মনে করছে, এ প্রক্রিয়ায় কঠোরতা আনা দরকার যেন কেবল যোগ্য ও সমাজে অবদান রাখা ব্যক্তিরাই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন।

এ পরিকল্পনা মূলত পপুলিস্ট দল রিফর্ম ইউকের জনপ্রিয়তা মোকাবিলা করতেই নেওয়া হচ্ছে। দলটি সম্প্রতি স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বাতিল করে পাঁচ বছরের নবায়নযোগ্য ওয়ার্ক ভিসা চালুর প্রস্তাব দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার রিফর্মের এ প্রস্তাবকে ‘বর্ণবাদী নীতি’ আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এটি দেশকে বিভক্ত করবে। ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোটের সময় অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বড় ইস্যু ছিল, তবুও ইইউ ছাড়ার পর দেশটিতে রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসী এসেছে।

