ইসরায়েলি ‌‘গুপ্তচরে’র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান

ইসরায়েলি ‘গুপ্তচরে’র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান
ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। সোমবার বাহমান চৌবি-আসল নামের ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। ইরানের বিচার বিভাগের নিজস্ব সংবাদমাধ্যম মিজান জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইরানে ‘ইসরায়েলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচর’ ছিলেন। খবর রয়টার্সের।
মিজান জানিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতায় রাজি করানোর মাধ্যমে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেস সংগ্রহ করা এবং ইরানের ডেটা সেন্টারে নিরাপত্তা ভাঙন সৃষ্টি করা।
এর পাশাপাশি তারা অন্যান্য লক্ষ্যও অনুসরণ করছিল, যার মধ্যে ছিল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম আমদানির পথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।
বিচার বিভাগ জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট আসামীর আপিল খারিজ করে দিয়েছে এবং ‘পৃথিবীতে দুর্নীতির’ অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছে।
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘদিনের গোপন সংঘাত চললেও চলতি বছরের জুনে তা সরাসরি যুদ্ধে রূপ নেয়। সে সময় ইসরায়েল ইরানের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায় এবং মোসাদের কমান্ডোরা দেশটির ভেতরে গভীরে অভিযান পরিচালনা করে।
চলতি বছর ইরানে ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দেশটিতে গত কয়েক মাসেই অন্তত ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।
টিটিএন