  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ভবনধসে পড়ায় নিহত ৩, নিখোঁজ বহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ভবনধসে পড়ায় নিহত ৩, নিখোঁজ বহু
ইন্দোনেশিয়ায় ভবনধস/ছবি: ইপিএ

ইন্দোনেশিয়ায় একটি স্কুল ভবনধসে পড়ার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে আরও বহু মানুষ। সুরাবায়া শহরের তল্লাশি ও উদ্ধারকারী সংস্থা এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর বিবিসির।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পূর্ব জাভার উদ্ধারকারীরা স্কুলের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে এবং আরও ১০১ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভবন ধসে পড়ার সময় যারা আটকা পড়েছে তাদের অনেকেই কম বয়সী ছেলে। তারা নামাজের জন্য জড়ো হয়েছিল এমন সময়ই ভবনটি ধসে পড়ে।

কর্মকর্তারা বলছেন, দুই তলা ভবনটির ভিত্তি নড়বড়ে ছিল। বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, ভবনের অন্য পাশে মেয়েরা নামাজ আদায় করছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ওই স্কুলের শিক্ষার্থীদের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।