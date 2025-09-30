শাটডাউনের পথে যুক্তরাষ্ট্র?
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সতর্ক করে বলেছেন, ফেডারেল ব্যয় নিয়ে কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউজের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় শাটডাউনের দিকে এগোচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্যান্স দুই দলের কংগ্রেসনাল নেতাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করলেও তাতে অগ্রগতি হয়নি। বৈঠকের পর স্পিকার মাইক জনসন ও সিনেটের রিপাবলিকান নেতা জন থুনকে পাশে নিয়ে ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেন, আমরা শাটডাউনের দিকে যাচ্ছি। কারণ ডেমোক্র্যাটরা সঠিক কাজটি করতে চাইছে না। খবর আল জাজিরার।
চূড়ান্ত সময়সীমা হলো বুধবার ভোর ১২টা ১ মিনিট, এই সময়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে সরকারি দপ্তরগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং বহু ফেডারেল কর্মী সাময়িক ছুটিতে চলে যাবেন। রিপাবলিকানরা চাইছেন বর্তমান বাজেট বরাদ্দ নভেম্বরের ২১ তারিখ পর্যন্ত বহাল রাখতে।
অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি বাড়ানোর জন্য ছাড় দাবি করেছেন এবং রিপাবলিকানদের মেডিকেল সহায়তার মতো কর্মসূচিতে কাটছাঁট প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন, যা নিম্ন আয়ের আমেরিকানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা তহবিল সরবরাহে সহায়তা করে।
ভ্যান্স অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটরা তাদের সীমিত প্রভাব ‘সরকারকে জিম্মি’ করার মনোভাব হিসেবে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, আপনারা আমেরিকার জনগণের মাথায় বন্দুক ধরে বলতে পারেন না যে, আপনাদের সব দাবি না মানলে আপনারা সরকারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবেন।
অন্যদিকে সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিজ ও সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার বলেন, ট্রাম্পের আগের বিগ বিউটিফুল বিল-এর কাটছাঁটে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা পরিবর্তন চান। জেফরিজ জানান, ২০২৬ সালে বিমার প্রিমিয়াম বেড়ে যাওয়ার আগেই সংশোধন প্রয়োজন।
শুমার সতর্ক করে বলেন, স্বাস্থ্যসেবা ও বাজেট সংশোধনীতে উভয় পক্ষের প্রস্তাব না মানলে শাটডাউন ঠেকানো কঠিন হবে। তবে বৈঠকে সরাসরি ট্রাম্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর আলোচনার সুযোগ পেয়ে তিনি ইতিবাচক মন্তব্যও করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রেসিডেন্টকে স্বাস্থ্যসেবার বাস্তব প্রভাব বোঝালাম। তার মুখ দেখে মনে হয়েছে তিনি প্রথমবার বিষয়গুলো উপলব্ধি করছেন।
