শত শত ইরানি নাগরিককে ফেরত পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৪০০ জন ইরানি নাগরিককে ফেরত পাঠাতে যাচ্ছে। ইরানের এক শীর্ষ কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্ট বিষয়ক মহাপরিচালক হোসেইন নুশাবাদি মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বলেন, প্রথম ধাপে যুক্তরাষ্ট্র ১২০ জন ইরানিকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের অধিকাংশই মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলেন।
এই বহিষ্কার প্রক্রিয়া, যা ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরল এক সহযোগিতার উদাহরণ, কয়েক মাসের আলোচনার ফল বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস।
নুশাবাদি জানান, মোট ৪০০ জন ইরানিকে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, যা দেশটির নতুন অভিবাসন বিরোধী নীতির অংশ।
প্রথম দফার ১২০ জন নাগরিক আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে ইরানে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার লুইজিয়ানা থেকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়া করা বিমান কাতার হয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং মঙ্গলবার ইরানে পৌঁছানোর কথা।
পত্রিকাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অনেকে মাসের পর মাস আটক কেন্দ্রে থাকার পর স্বেচ্ছায় ফিরতে রাজি হয়েছেন, আবার কেউ কেউ রাজি না হলেও ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
নুশাবাদি বলেন, কিছু ফেরত পাঠানো ব্যক্তির বৈধ আবাসন অনুমতিও ছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন দপ্তরের কিছু কারণে তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে অবশ্যই তাদের সম্মতি নিয়েই ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানান যেন সেখানে থাকা ইরানি অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা করা হয়।
এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট মন্তব্য করতে রাজি হয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে জানিয়েছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মানুষকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা করছেন।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম