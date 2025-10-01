কয়েক বছরের মধ্যে ফিলিপাইনে আঘাত হানা শক্তিশালী সব ভূমিকম্প

কয়েক বছরের মধ্যে ফিলিপাইনে আঘাত হানা শক্তিশালী সব ভূমিকম্প
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। এতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৯ জন নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে দেশটির মধ্যাঞ্চলে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। খবর বিবিসির।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় টেকটনিক প্লেটে অবস্থানের কারণেই ফিলিপাইন ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। গতকাল সেবুতে আঘাত হানা ভূমিকম্পটি গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম বড় এবং প্রাণঘাতী কম্পন। তবে গত কয়েক বছরে দেশটি একাধিক ভয়াবহ ভূমিকম্পের আঘাত সহ্য করেছে।
এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মিন্দানাওয়ের পূর্ব উপকূলে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে অন্তত তিনজন নিহত হন, যার মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও ছিলেন। আহত হন আরও ডজনখানেক মানুষ। পরবর্তী আফটারশকের মধ্যে অন্তত চারটি ছিল ৬ মাত্রার ওপরে।
২০২২ সালের জুলাইয়ে উত্তর-পশ্চিমের লুজন অঞ্চলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। ১৫ কিলোমিটার গভীরতার এই ভূমিকম্পে অন্তত ১১ জন নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হন।
২০১৯ সালের ডিসেম্বরে দাভাও শহরের কাছাকাছি মিন্দানাও অঞ্চলে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ১৩ জন নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হন।
২০১৩ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় ফিলিপাইনের বোহোল দ্বীপের কাছে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে দুই শতাধিক মানুষ নিহত এবং প্রায় এক হাজার মানুষ আহত হন।
ফিলিপাইনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্পটি ছিল ১৯৭৬ সালে। মোরো উপসাগরে ৮ মাত্রার শক্তিশালী ওই ভূমিকম্পে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।
