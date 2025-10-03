ভারত থেকে কৃষিপণ্য-ওষুধ কিনবে রাশিয়া

ভারত থেকে কৃষিপণ্য-ওষুধ কিনবে রাশিয়া
ভারত থেকে কৃষিপণ্য এবং ওষুধ কেনার ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্কের আঘাতে যখন ভারত জর্জরিত, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো হবে। রাশিয়া অনেক বেশি করে ভারতীয় কৃষিপণ্য ও ওষুধ কিনবে। এর ফলে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য ঘাটতি কমবে।
পুতিন বলেছেন, ভারত যাতে রাশিয়া থেকে তেল না কেনে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবল চাপ দিচ্ছে ও শুল্কও বসিয়েছে। কিন্তু ভারত একটি সার্বভৌম দেশ। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানি, তিনি আমার বন্ধু। তিনি কখনোই এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ভারতের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জন্য বা অতিরিক্ত শুল্কের জন্য ৯০০ থেকে ১ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হবে। রাশিয়া থেকে তেল না কিনলেও সমপরিমাণ ক্ষতি হবে। আর ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনে পুরোপুরি বাণিজ্যিক কারণে। এটাও মনে রাখতে হবে, ভারত হলো রাশিয়ার দীর্ঘদিনের বন্ধু।
পুতিনের মন্তব্য আসে দুই সপ্তাহ পর, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারত ও চীনকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থদাতা আখ্যা দেন। রাশিয়ান তেল কেনার কারণে শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আগস্টে ভারতের রপ্তানিপণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, ফলে দেশটির ওপর মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।
পুতিন সতর্ক করেন, এই ধরনের উচ্চ শুল্ক বিশ্ববাজারে দাম বাড়াতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন উচ্চ সুদের হার ধরে রাখতে বাধ্য করবে।
তিনি সোভিয়েত যুগ থেকে রাশিয়া-ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, ভারত এ সম্পর্ককে মূল্য দেয়, আর আমরাও কৃতজ্ঞ যে ভারত তা ভুলে যায়নি। আমাদের মধ্যে কখনো কোনো বড় সমস্যা বা উত্তেজনা হয়নি।
মোদীকে তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাদের আলাপচারিতা সবসময় আস্থাভিত্তিক হয়।
শেষে পুতিন বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গে জানান, রাশিয়া ভারত থেকে কৃষিপণ্য ও ওষুধ বেশি আমদানি করতে পারে, তবে অর্থায়ন, লজিস্টিকস ও পেমেন্ট–সংক্রান্ত বাধা দূর করতে হবে।
সূত্র: ডয়চে ভেলে, এনডিটিভি
