সুমুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের কারাগারে পাঠানো উচিত : ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী

সুমুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের কারাগারে পাঠানো উচিত : ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় থাকা মানবাধিকার কর্মীদের কারাগারে পাঠানো উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গিভির। টুইটারে দেওয়া এক ভিডিওতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি এমন বক্তব্য দিয়েছেন।
ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, মানবাধিকার কর্মীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমি মনে করি তাদেরকে কয়েক মাসের জন্য ইসরায়েলি কারাগারে রাখা উচিত।
তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহু বারবার তাদেরকে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাই তারা বারবার ফিরে আসছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।
বেন-গিভিরের এই মন্তব্যকে নিয়ে এরই মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর ফলে ইসরায়েল সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ আগে জানিয়েছে যে নৌবাহিনী ফ্লোটিলার প্রায় ৫০০ কর্মীকে আটক করেছে এবং তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।।
কেএম
সূত্রঃ দ্য জেরুজালেম পোস্ট