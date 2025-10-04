গাজার দায়িত্ব হস্তান্তর এবং সব ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস

গাজার দায়িত্ব হস্তান্তর এবং সব ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণার পর হামাস তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা গাজা উপত্যকার দায়িত্ব ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের কাছে হস্তান্তর করতে এবং সব ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
তবে তারা নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি নিয়ে কিছু জানায়নি। তারা বলছে, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ‘অবিলম্বে শান্তি আলোচনায়’ যেতে চায় তারা।
হামাসের বিবৃতির পর এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেছেন, অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে, চূড়ান্ত কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা গুরুত্বপূর্ণ।
ট্রাম্প আরও বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন হামাস একটি ‘স্থায়ী শান্তি’র জন্য প্রস্তুত। তিনি তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
গাজার চিকিৎসা সূত্র অনুসারে, ইসরায়েল গাজায় তাদের ভয়াবহ বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে, শুক্রবার গাজা উপত্যকাজুড়ে কমপক্ষে আরও ৭২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ৬৬ হাজার ২৮৮ জন নিহত এবং ১ লাখ ৬৯ হাজার ১৬৫ জন আহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও হাজার হাজার মানুষ চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এদিকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সরকার এবং দেশটির রাজনৈতিক নেতারা। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য ইসরায়েলকে আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তার এই আহ্বানের পর ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতারা সেনাবাহিনীকে গাজা শহর দখলের অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর্মি রেডিও এবং কান পাবলিক ব্রডকাস্টারের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আর্মি রেডিও জানিয়েছে যে, স্থলভাগে যেখানে সেনারা কঠোরভাবে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করছেন সেখানে রাজনৈতিক নেতারা ‘অভিযান ন্যূনতম’ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েল ও মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে রাতভর আলোচনার পর এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
