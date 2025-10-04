ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন
নতুন বন্দর তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের উপদেষ্টারা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের কাছে আরব সাগরে একটি বন্দর তৈরি ও পরিচালনার প্রস্তাব পেশ করেছে। ফাইন্যানশিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনায় আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য বালুচিস্তানের গওয়াদার জেলার পাশ্নি শহরে একটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা করবে। পাশ্নি হচ্ছে একটি বন্দর শহর যা আফগানিস্তান ও ইরানের সীমানার কাছাকাছি।
এই প্রস্তাব আসে মুনির ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর। ওই বৈঠকে শরিফ আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে কৃষি, প্রযুক্তি, খনিজ ও শক্তি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ফাইন্যানশিয়াল টাইমস জানিয়েছে, কিছু আমেরিকান কর্মকর্তার কাছে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গত মাসে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের বৈঠকের আগে তাকে এ বিষয়ে জানানো হয়।
প্রস্তাবনায় এই বন্দরকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। বরং বন্দর থেকে পশ্চিমাঞ্চলের খনিজ সমৃদ্ধ এলাকায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাই মূল লক্ষ্য।
যদিও এই প্রস্তাবের বিষয়ে পাকিস্তান বা মার্কিন কর্তৃপক্ষ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু প্রকাশ করেনি।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম