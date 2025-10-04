গাজায় ২ বছরে কত মানুষ মারলো ইসরায়েল?

গাজায় ২ বছরে কত মানুষ মারলো ইসরায়েল?
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) এর তথ্য মধ্যে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে ২২৪ জনের বেশি মানবাধিকার কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতার খবর প্রকাশ করতে গিয়ে অন্তত ২২৩ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (আইএফজে)।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর ৬ হাজারের বেশি যোদ্ধা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। 'অপারেশন আল আকসা ফ্ল্যাড' এর মাধ্যমে ইসরায়েলের সিদরাতে চলা সুক্কোত উৎসব থেকে ২৫০ জনের বেশি ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করে নিয়ে যায় হামাস।
এ হামলার পর ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) 'অপারেশন আয়রন সোর্ড' পরিচালনা করে গাজা উপত্যকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে যেখানে ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির বসবাস ছিল। মাত্র ৩২০ বর্গ কিলোমিটারের উপত্যকার ওপর ১ লক্ষ টনের বেশি বিস্ফোরক নিক্ষেপ করেছে আইডিএফ। ইসরায়েলি বাহিনির আক্রমণে নিহত হয় হাজার হাজার মানুষ।
সূত্র: আল-জাজিরা/ আনাদলু এজেন্সি/ টাইমস অব ইসরায়েল
কেএম