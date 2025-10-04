সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ট্রাম্পকে পাত্তা দিচ্ছেন না নেতানিয়াহু/ নিষেধ অমান্য করে গাজায় ফের ইসরায়েলের হামলা, নিহত ২০
ট্রাম্পকে পাত্তা দিচ্ছেন না নেতানিয়াহু। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিষেধ অমান্য করে গাজায় ফের হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন সাহায্যপ্রার্থীও রয়েছেন।
গাজায় ২ বছরে কত মানুষ মারলো ইসরায়েল?
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা: সমুদ্র পেরিয়ে মানবতার বার্তা
গাজায় ইসরায়েলি বোমার গর্জন তখনো থামেনি, থেকে থেকেই কেঁপে উঠছে অবরুদ্ধ উপত্যকার আকাশ, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ফিলিস্তিনিদের রক্তমাখা ধূলিকণা। ঠিক এমন এক সময়ে উত্তাল সমুদ্রে পাল ওড়ালো একঝাঁক নৌকা। গাজায় অবরোধ ভাঙার লক্ষ্যে শুরু হলো এক দুঃসাহসী যাত্রার। পেছনে ঝড়ের গর্জন, সামনে দখলদারদের অস্ত্রের ঝনঝনানি। এর মধ্যেই এগিয়ে যায় গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা, সমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছে দেয় মানবতার বার্তা।
সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩৭ কর্মীকে তুরস্কে পাঠালো ইসরায়েল
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে আটক করা ১৩৭ জন মানবাধিকার কর্মীকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত এ সংবাদ প্রকাশ করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ডেমোক্র্যাট
ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে মত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক জনমত জরিপ সংস্থা ইউগভ-এর সাম্প্রতিক এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।
ভারতে কাশির সিরাপ পানে ১২ শিশুর মৃত্যু, সতর্কতা জারি
ভারতে কাশির সিরাপ পানে ১২ শিশুর মৃত্যুর পর জরুরি সতর্কতা জারি করেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির সিরাপ সেবনে শিশুদের মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নিলো কেন্দ্রীয় সরকার।
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘শক্তি’, ভারতে সতর্কতা জারি
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘শক্তি’। তার জেরে ভারতে সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি)। আইএমডির তথ্য অনুযায়ী, আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’ গত ছয় ঘণ্টায় পশ্চিম দিকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার গতিতে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে ঝড়টির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীতে দাড়ি নিষিদ্ধ, বিপাকে সংখ্যালঘুরা
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে দাড়ি নিষিদ্ধ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এতে বিপাকে পড়েছেন মুসলিম, শিখদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এমন নির্দেশনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সাম্প্রতিক মন্তব্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে।
রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালো আমিরাতের জ্যোতির্বিদরা
সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিদরা জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।
জার্মানির আকাশে একের পর এক ড্রোন, বন্ধ হলো মিউনিখ বিমানবন্দর
জার্মানির আকাশে গত ২৪ ঘণ্টায় একাধিক ড্রোন উড়তে দেখা গেছে। ড্রোনগুলো কোন দেশের সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফলে মিউনিখ বিমানবন্দর দ্বিতীয়বারের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
কেএএ/জেআইএম