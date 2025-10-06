ট্রাম্পের প্রস্তাবে সম্মতির পরও ১০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে হামাস সম্মতি দিলেও আগ্রাসন বন্ধ করেনি ইসরায়েলি বাহিনী। এ প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি কথা থাকলে শুক্রবার ( ৩ অক্টোবর) থেকে সোমবার (৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
মিশরে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে আলোচনা শুরু হলেও সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গাজাভিত্তিক সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয় জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় তীব্র বিমান ও আর্টিলারি হামলা চালিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী গত দুই দিনে অন্তত ৯৪ জনকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলি বাহিনী আবাসিক এলাকা, শরণার্থী শিবির ও ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলো লক্ষ্য করে এসময় ১৩১টি বিমান ও কামান হামলা চালিয়েছে।
গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার-বোমা হামলা বন্ধে ইসরায়েলের সম্মতি
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : মিডল ইস্ট আই
