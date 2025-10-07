সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজা যুদ্ধের দুই বছরপূর্তি: সমাপ্তির সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে ইসরায়েল-হামাস?
গাজায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধ-সংঘাতে এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৯ জন আহত হয়েছে। এই দীর্ঘ সংঘাতের পর এমন একটি চুক্তির সম্ভাবনা সামনে এসেছে যা গাজায় হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে এবং জীবিত জিম্মিদের তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে।
কোয়ান্টাম রহস্য উদঘাটনে মিললো পদার্থে নোবেল
এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন তিন বিজ্ঞানী। তারা হলেন জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ. দেভোরে এবং জন এম. মার্টিনিস। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস জানিয়েছে, বৈদ্যুতিক সার্কিটে ‘ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং’ এবং ‘এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন’-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এ বছর তাদের এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।
স্ত্রীর চিৎকারে ভেবেছিলেন ভালুক, পরে শোনেন নোবেল জিতেছেন
মন্টানার রকি পর্বতমালায় ক্যাম্পিং ও হাইকিং করছিলেন প্রফেসর ফ্রেড র্যামসডেল। হঠাৎ স্ত্রীর চিৎকার শুনে ভাবেন, হয়তো ভালুক এসেছে। কিন্তু পরে জানতে পারেন, তিনি আসলে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। আর সেই খুশিতেই চিৎকার করে উঠেছেন স্ত্রী লরা ও’নিল।
ট্রাম্প কি আসলেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতবেন, সম্ভাবনা কতটা?
ডোনাল্ড ট্রাম্প কি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিততে পারেন? তার সম্মানজনক এই পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা কতটা? গত কয়েকদিন ধরে এসব প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন মহলে।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম ফের রেকর্ড উচ্চতায়
বিশ্ববাজারে সোনার দাম নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমতে পারে এমন প্রত্যাশার ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সোনার চাহিদা বেড়েছে।
ভারতে কাশির সিরাপ পানে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, মৃত বেড়ে ১৯
ভারতে কাশির সিরাপ পানে আরও ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও নয় শিশুর অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে আদানি ডিফেন্সের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু
ভারতের কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর আদানি ডিফেন্স সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজিস-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্রের যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে। বিষয়টি সরাসরি জানা দুটি সরকারি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ট্রাম্পের ভিসানীতির প্রভাব ভারতের বিয়ের বাজারে
যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত একজন ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতেন ১৯ বছরের মেডিকেল শিক্ষার্থী সিধি শর্মা। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির খবরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন তিনি।
যুক্তরাজ্যে চীনা গাড়ির জয়জয়কার, বিওয়াইডির বিক্রি বাড়লো একলাফে ৮৮০%
যুক্তরাজ্যে হঠাৎ চীনা গাড়ির জয়জয়কার শুরু হয়েছে। দেশটিতে বিওয়াইডির বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি বেড়েছে একলাফে ৮৮০ শতাংশ। চীনা গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি জানিয়েছে, এর ফলে চীনের বাইরে তাদের সবচেয়ে বড় বাজারে পরিণত হয়েছে যুক্তরাজ্য।
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে নিহত বেড়ে ৬৭, শেষ হলো উদ্ধার অভিযান
ইন্দোনেশিয়ায় একটি স্কুল ধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ জনে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব জাভা প্রদেশের সিদোয়ারজো শহরের আল খোজিনি ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুরের নামাজ চলাকালে বহুতল ভবনটি ধসে পড়ে। সে সময় ১৭০ শিক্ষার্থী নামাজের জন্য জড়ো হয়েছিল।
কেএএ/এমএস